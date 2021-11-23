بمشاركة مجموعة منصور.. تنفيذ برنامج "اقرأ" لدعم تعليم الأطفال بالأسمرات

محمد اسماعيل - القاهرة - إعلان تحريري

نفذت جمعية خير وبركة والمرأة الجديدة، بشراكة ودعم من مجموعة منصور القابضة، برنامج "اقرأ" الذي يستهدف تحسين وتطوير مهارات القراءة والكتابة لدى طلاب المرحلة الابتدائية.

وقد تم بالفعل البدء في خطة العمل بـ١٠٠ طفل بالصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية بمدارس حي الأسمرات حيث يسهم البرنامج في تحسين المستوى التعليمي لدى التلاميذ في جميع المواد الدراسية، كما يهيئهم للاستفادة من مصادر التعلم المختلفة.

وبدأت الخطوات الفعلية للبرنامج بتنفيذ التدريب الذي تلقته معلمات ومعلمو اللغة العربية على "الدليل الإرشادى لتنمية مهارات القراءة والكتابة" كما تم تنفيذ مجموعة من التطبيقات العملية لإكساب المعلمين المشاركين المهارات اللازمة التي تمكنهم من تنفيذ البرنامج مع الأطفال.

وفي خطوة تالية، خضع ١٨١ تلميذا بالصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي لاختبار قياس المستوى، وبالفعل بدأ العمل على ١٠٠ تلميذ مستهدف لتنمية مهاراتهم القرائية والكتابية من خلال عدة أنشطة متنوعة.

وتم تكريم الأطفال الذين اجتازوا البرنامج بنجاح ومنحهم جوائز وهدايا، إلى جانب تكريم المعلمين والمعلمات المشاركين في البرنامج ومنحهم شهادات تقدير عرفانا بدورهم في نجاح الدورة وذلك في حفل أقيم بهذه المناسبة في أكتوبر الماضي بمدارس تحيا مصر بحي الأسمرات ...

وفي إطار استثمار نجاح المرحلة الأولى من المشروع، يجري حاليا استكماله من خلال العمل على تنفيذ دورة لـ٣٠٠ طفل منهم ١٥٠ طفلا من مدارس تحيا مصر بحي الأسمرات و ١٥٠ طفلا من مدارس كوم امبو بمحافظة أسوان ..

يأتي هذا التعاون بين جمعية خير وبركة والمرأة الجديدة ومجموعة منصور القابضة في إطار بروتوكول التعاون بين المؤسستين في مجالات مختلفة على رأسها التعليم تأكيدا على إيمانهما بأهمية جودة التعليم في إعلاء شأن المجتمع وإتاحة فرص للأجيال الجديدة للحصول على تعليم أفضل يحقق الآمال والأهداف المنشودة.