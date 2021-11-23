شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم محطة قمامة بالشرقية بتكلفة 25 مليون جنيه تستقبل 100 طن مخلفات يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، تقريراً من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة حول تسليم المحطة الوسيطة الثابتة بديرب نجم اليوم الثلاثاء لمحافظة الشرقية وتبلغ التكلفة الإجمالية للمحطة 25 مليون جنيه والتى تأتى فى إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

وأوضح شعراوى، فى بيان اليوم، أن الوزارة تتابع على قدم وساق كافة مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للمخلفات ودخولها الخدمة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى مستوى نظافة الشوارع فى أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أن المحطة الوسيطة الثابتة بمدينة ديرب نجم تبلغ المساحة الكلية لها حوالى 4100 م2 وهى عبارة عن منشأة مؤمنة بسور مبانى طوب ذات هيكل خرسانى بطول 260 متر.

وأوضح التقرير أن المحطة بها رصيف تفريغ بمساحة (700 م2) ومتصل بمطلع ( رامب دخول وخروج) من الخرسانة المسلحة ، كما أن المحطة مجهزة بميزان بسكول ورصيف استقبال وخرانات حريق، بالإضافة إلى نقاط استقبال المفروازت أو المخلفات الإلكترونية، وكذلك منطقة تفتيش الشاحنات و مكان خدمات للعاملين ومناطق سير للمشاة معزولة عن مسارات المعدات والسيارات، والمحطة بها مصدر مياه دائم للغسيل ونظافة المعدات التى تعمل داخل الموقع و مكان لتخزين الحاويات، بالإضافة إلى ورشة/ مكان إصلاح للقيام بإجراءات الصيانة والفحص الدورى للمعدات المستخدمة بالموقع.

وأشار التقرير إلى أنه يوجد بالمحطة 4 سيارة رأس جرار مزودة بنصف مقطورة قلاب خلفى سعة 40 م3 ولودر ومولد كهرباء بالإضافة إلى محطة غسيل السيارات وتتسع المحطة لاستقبال ما يقرب من 100 طن يومياً.