ظاهرة مسيطرة ونصائح جديدة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء على كافة أنحاء الجمهورية، عقب موجة الأمطار التي شهدتها البلاد مطلع الأسبوع الجاري.

وأوضحت إيمان لمصراوي، أن البلاد تشهد طقسا معتدل الحرارة القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وأشارت إلى ظهور شبورة مائية كثيفة بين الساعة 5 إلى 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى بين 15/27، والسواحل الشمالية بين 14/23، وجنوب سيناء بين 18/26، وشمال الصعيد بين 11/25، وجنوب الصعيد بين 15/28 درجة مئوية.

وشهدت البلاد أمس الإثنين 22 نوفمبر، اعتدال حالة الطقس، عقب حالة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد بداية من مساء الجمعة وحتى يوم الأحد الماضي، ليعود تكون الشبورة المائية مرة أخرى في الصباح الباكر.

وتابعت إيمان: "بنصح المواطنين، بارتداء الملابس الشتوية الخفيفة مش التقيلة أوي، خاصة أثناء الليل والصباح الباكر، ويكون معانا جاكيت منعا لنزلات البرد، خصوصا مع انخفاض درجات الحرارة في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، بالإضافة إلى متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك".