محافظة الجيزة: إزالة 33 حالة تعدٍ على السكة الحديد بالعياط ومنشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

ذكرت محافظة الجيزة أنه تم إزالة 33 حالة تعدٍ على الأراضي أملاك الدولة على السكة الحديد بمركزي العياط ومنشأة القناطر، وذلك في إطار تنفيذ فعاليات الموجة الـ18 لإزالة التعديات وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ أحمد راشد.

وأوضحت المحافظة - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه بمركز ومدينة منشاة القناطر تم إزالة 20 حالة تعدٍ على أملاك الدولة (حرم السكة الحديد) بقريتي وردان وبني سلامة على مساحة 6899 مترًا، وتمت الإزالة الفورية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشارت إلى أنه بمركز ومدينة العياط تم إزالة 13 حالة تعدٍ بالبناء على أراضي أملاك دولة (حرم سكة حديد) بمدينة العياط وقرية المتانيا بمساحة 765 مترًا ، كما تم إزالة حالة تعدٍ بالبناء على أرض أملاك دولة على مساحة 150 مترًا بقرية برنشت.

ووجهت رؤساء المراكز والمدن بتكثيف جهود إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وردع المخالفين مع المتابعة الدورية للحالات التي تم إزالة التعديات منها؛ لضمان عدم تكرار المخالفة وتحقيق الانضباط .