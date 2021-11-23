جاد الكريم: تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على رأس الأولويات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، المرشح لعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان في تشكيله المعتمد من قبل البرلمان، إنهم في انتظار صدور القرار الجمهوري بشأن تشكيل المجلس لبدء العمل رسميا.

وأضاف جاد الكريم، لمصراوي، أن البرلمان له أن يرشح أسماء ويصدر عقب ذلك القرار الجمهوري من رئيس الجمهورية وينشر في الجريدة الرسمية ليبدأ المجلس في ممارسة أعماله.

وتابع بصفته أحد المرشحين لعضوية المجلس، أنه يهمه وعلى رأس أولوياتها تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمساعدة في إصدار حزمة التشريعات التي نصت عليها والتي تخدم وتحقق أهدافها.

وأشار إلى أهمية تعزيز مشاركة والتزام مصر بالتواصل مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، معقبا: مصر دولة كبيرة ومؤثرة ولديها التزامات دولية مهمة ومنها الاستعراض الدوري الشامل أمام الأمم المتحدة.

وواصل جاد الكريم: محتاجين شغل كبير جدا في ملف المجتمع المدني وأهمية تعزيز التنسيق مع منظمات المجتمع المدني وتقديم فرص أفضل للتدربيب وتنمية القدرات والدخول في شراكات مع مجموعات متنوعة من المنظمات للتعبير عن توجه الدولة في حعل عام 2022 عاما للمحتمع المدني.

وأشار إلى أن المجلس ككل سيحدد أولوياته واهتماماته وأحندة عمله وذلك عقب أول اجتماع له.