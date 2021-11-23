ضبط شخص لقيامه بالنصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين بأسلوب انتحال الصفة بالقاهرة.

تلقي قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة بلاغا من سائق – مقيم بمركز شرطة طوخ بالقليوبية يفيد بأنه أثناء سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم مستقلاً سيارة "فان - ملكه"، استوقفه أحد الأشخاص وإدعى بأنه رجل شرطة وطلب منه إظهار تراخيص السيارة قيادته وتصريح البضائع وتحصل منه على مبلغ مالي نظير عدم تحرير مخالفة مرورية ضده .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا - له معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (المبلغ المالي المستولى عليه).

بمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "انتحال صفة رجل شرطة"، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم واتهمه بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.