زعم تسفير نجلها للخارج.. طبيب بيطري ينصب على سيدة في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على سيدة وإيهامها بقدرته تسفير نجلها وتوفير فرصة عمل له خارج البلاد.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية يفيد بقيام طبيب بيطري، مقيم بذات الدائرة بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء على أموالها بزعم تسفير نجلها لإحدى الدول الأجنبية وتوفير فرصة عمل له .

بإجراء التحريات تبين قيام المشكو في حقه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في النصب والاحتيال على راغبي السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم زاعماً قدرته على توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ (100) ألف جنيه من الشاكية تحت ذلك الزعم –على خلاف الحقيقة- وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور وضبطه.. وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.