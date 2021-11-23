ضبط سيدة لقيامها بالنصب على المواطنين بدعوى تسفيرهم للعمل بالخارج في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط إحدى السيدات بالغربية لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين بدعوى تسفيرهم للعمل بالخارج

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (5 أشخاص) بتضررهم من قيام (ممرضة، مقيمة بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية) بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرص عمل لهم -على غير الحقيقة- وعدم وفائها بذلك ورفضها رد المبالغ المالية المستولى عليها للمُبلغين.

بإجراء التحريات تبين قيام المشكو في حقها بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء من المُبلغين على مبالغ مالية تحت ذلك الزعم.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهداف المتهمة المذكورة وضبطها.. وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.