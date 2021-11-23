ضبط شخصين لقيامهما بالنصب على سيدة بزعم تخصيص وحدات سكنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على إحدى السيدات بزعم تخصيص وحدات سكنية.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من إحدى السيدات – مقيمة بالقاهرة بتضررها من شخصين لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ مالي منها بزعم تخصيص وحدتين سكنيتين لها بأحد المشاريع السكنية إلا إنهما لم يفيا بوعدهما ورفضا رد المبالغ التي تحصلا عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها (شخصين- لهما معلومات جنائية) وقيامهما بالنصب والاحتيال على الشاكية والاستيلاء على أمواله ابعد إيهامها بقدرتهما على تخصيص وحدتين سكنيتين لها بإحدى المشاريع السكنية بالعبور، من خلال أحدهما بعد زعمه بأنه يعمل موظف بإحدى الجهات الحكومية لتخصيص الوحدتين لها "على غير الحقيقة" إلا أنهما لم يفيا بوعدهما ورفضا رد المبالغ التي تحصلا عليها من الشاكية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثاني "جارى تكثيف الجهود لضبطه".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .