أمن القاهرة: كشف ملابسات واقعة سرقة سيارة لمساومة مالكها بالشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة سرقة سيارة بقصد مساومة مالكها لإعادتها مقابل مبلغ مالي.

تلقي قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص– مقيم بالشرقية يفيد باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها بدائرة القسم، وفـى وقـتٍ لاحـق ورد له اتصال هاتفي سـاومه خلالـه المتصـل علـى دفـع مبلغ مالي نظير إعادة السيارة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد القائم بالمساومة وتبين أنه (عاطل- مقيم بالجيزة).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزتـه السيارة المستولى عليها وكذا الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته أقـر باقتصار دوره على المساومة فقط وتحصـل عـلـى السـيارة مـن (أحـد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة التبين).. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وأقر بتحصله على السيارة من أحد الأشخاص (عاطل – مقيم بالجيزة - له معلومات جنائية) بقصد مساومة مالكها واقتسام مبلغ المساومة فيما بينهم.

باستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.