ضبط شخص لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية) بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه ببيع العملات الأجنبية قيمة السلع والمنتجات التي تصدرها الشركة محل عمله للخارج والتي ترد على حسابات الشركة من عملائها بالخارج بالعملة الأجنبية، حيث يقوم بسحبها وبيعها لراغبي الحصول عليها من التجار والمستوردين خارج نطاق السوق المصرفية، مقابل قيامهم بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصري بحسابات بنكية خاصة به قام بفتحها خصيصاً لذلك الغرض.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندي مليون وستمائة وعشرة آلاف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.