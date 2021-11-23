ضبط عاطل بحوزته مخدرات وأسلحة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل، مقيم بمحافظة الجيزة حال استقلاله سيارة "مستأجرة" بدائرة القسم.

عثر بحوزته على (كمية من مخدر الآيس- بندقية خرطوش-مبلغ مالى -طبنجة صوت معدلة– كمية من الطلقات- 3 هواتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح بقصد الدفاع عن نشاطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلالتكثيف المرورات بدوائر مراكز وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية.