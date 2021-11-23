"مدحت" يطلب تطليق زوجته: "ضربت جوز أختي يوم فرحه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

تقدم "مدحت. ك"، 30 سنة، محاسب بشركة خاصة، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته، مبررًا طلبه "ضربت جوز أختي يوم فرحه.. وبررت أنه اتحرش بيها".

يروي "مدحت" تفاصيل زواجه: تزوجت من "سحر. ص" 22 سنة، زواجًا تقليدياً، بعد ترشيحها من إحدى الأقارب، وعقب التعرف عليها تمت الخطبة، وبعد فترة تحدد موعد الزفاف، وانتقلنا للمعيشة سوياً بعش الزوجية لمدة 4 أشهر فقط.

يكمل الزوج حديثه: "شعرت بعد الزواج بشخصية زوجتي الغريبة؛ فهي لا تحب عائلتي ودائمة التشاجر معهم بسبب الغيرة، فهي متمردة ولا تريد الحديث معهم إطلاقًا".

يشكو الزوج: "انتظرنا فرحة شقيقتي الوحيدة حتى عاد زوجها من الخارج، وتم تحديد موعد الزفاف، لكن لم أكن أعلم أن حفل الزواج سينتهي داخل القسم، حيث قامت زوجتي بضرب زوج أختي خلال حفل الزفاف بداعي أنه تحرش بها، لكنه أنكر وبعد تفريغ الكاميرات ثبت صدق كلامه، وباتت هي من اختلقت الأزمة".

وعن لحظة التفكير في الانفصال يقول: "جلسنا بقسم الشرطة يوم كامل بعد فض زفاف شقيقتي بمكيدة من زوجتي، وبعد إثبات صحة كلام "العريس" تم الاعتذار له والتصالح، لكني حينها شعرت بعدم الرغبة في المعيشة مع زوجتي، فطالبت والدها بالطلاق لكنه رفض".

يختتم: لم يكن أمامي سوى اللجوء إلى محكمة الأسرة وإقامة دعوى تطليق للضرر وقد حملت رقم 197 لسنة 2020، ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.