الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد قمة السوق المشتركة لدول "الكوميسا" بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

وصل قبل منذ قليل، الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا" بالعاصمة الإدارية، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن قمة تجمع الكوميسا التي ستنعقد صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، تشهد تسلم مصر الرئاسة الدورية للتجمع، وإطلاق الرئيس لخطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة ٢٠٢١ - ٢٠٢٥ للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية.