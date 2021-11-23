بحضور الرئيس السيسي.. ننشر جدول أعمال قمة السوق المشتركة لدول "الكوميسا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

يرأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا" بمشاركة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن قمة تجمع الكوميسا التي ستنعقد صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، تشهد تسلم مصر الرئاسة الدورية للتجمع، وإطلاق الرئيس لخطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة ٢٠٢١ - ٢٠٢٥ للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية.

وينشر "الخليج 365" جدول أعمال قمة السوق المشتركة لدول "الكوميسا"، وهو كما يلي: