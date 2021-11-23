أقل متر بـ28 ألفا.. بدء الحجز في منطقة الإسكان المختلط بالعاصمة الإدارية (أسعار ونظم سداد)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، المطور العقاري الوطني، بدء البيع ممشى المقصد بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى كان يطلق عليها عمارات الإسكان المختلط حيث تضم وحدات سكنية وتجارية وإدارية وصيدليات وعيادات طبية.

وقال مصدر مسؤول بالشركة لمصراوي، إنه تم البدء في بيع الوحدات الإدارية والتجارية والعيادات، حيث يبدا سعر الوحدات التجارية من 60 إلى 65 ألف جنيه، حيث يصل سعر أقل وحدة لـ4 ملايين و850 ألف، وحتى 4 ملايين و975 ألف جنيه.

وأضاف المصدر، أن الوحدات التجارية يصل سعر المتر بها لـ28 ألف جنيه، لتكون سعر الوحدة مليون و850 ألف حتى 3 ملايين جنيه والمساحات تتراوح بين 84 مترا إلى 108 مترا.

وعن مدة السداد، أكد المصدر أن مدة السداد تبدأ من 3 سنوات وحتى 10 سنوات، بنسبة مقدم تصل لـ5% من ثمن الوحدة ثم بعد 3 أشهر 10%، ووقت الاستلام 5%ن والـ80% المتبقيين من ثمن الوحدة يتم سدادها على أقساط ربع سنوية طوال فترة التقسيط.

وأوضح أن تسليم الوحدات التجارية والادارية يبدأ مارس المقبل، لكن الوحدات السكنية لم يتم طرحها بعد، متوقعا ان يكون منتصف العام المقبل.

وكانت شركة سيتى إيدج للتطوير العقاري أطلقت ممشى المقصد بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليكون محور مركزي يربط العاصمة بمجتمع المقصد حيث يقام ممشى المقصد على مساحة حوالي 31 فدان داخل قلب المقصد ريزيدنسز، ويشمل الممشى العديد من المحال التجارية والمكاتب الإدارية والعيادات.

ويحتوي المشروع على 24 مبنى، ويتكون كل مبنى من سبعة مستويات، ويقدم وحدات للتجزئة تبدأ مساحتها من 33 متر، بالإضافة الى، المكاتب والعيادات التي تبدأ مساحتها من 26 متر وحتى 108 متر.

وتأسست شركة سيتى إيدج عام 2017 كشركة مساهمة مصرية تم إطلاقها كثمرة للتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان بهدف تحقيق الريادة في مجالي التطوير العقاري وإدارة الأصول العقارية بالسوق المصري، طبقا لمخططات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.