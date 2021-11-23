تطوير القاهرة.. تفاصيل إخلاء عاجل لمنطقتين ومصير الأهالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا منذ عدة أيام لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التطوير بالقاهرة.

إخلاء منطقتين بالقاهرة

وكلّف رئيس الوزراء بسرعة إخلاء الأراضي بمنطقة شمال الحرفيين من الإشغالات القائمة؛ استعداداً لتنفيذ المشروعات الخدمية عليها، خاصة مشروع "المجمع الحرفي".

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة إخلاء عزبة "أبوقرن"، ونقل ساكنيها إلى المشروعات السكنية الجاهزة المؤثثة.

مجمع شمال الحرفيين

تبلغ إجمالي المنطقة المستهدف إخلائها 60 فدانا تم إخلاء أكثر من 40 فدانا منها حتى الآن مع تعويض قاطني المنطقة.

كشف المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، لمصراوي، مخطط إنشاء مجمع حرفي منطقة شمال الحرفيين بمنشية ناصر على محور جيهان السادات ليكون بديلا عن الأنشطة غير المتوافقة بالقاهرة التاريخية.

وقال صديق، إنه يجرى إقامة مجمع حرفي في حي منشأة ناصر من أجل استيعاب الأنشطة الحرفية التي سيتم نقلها خارج نطاق القاهرة التاريخية.

نقل أنشطة القاهرة التاريخية

وشدد صديق، على أنه توجد أنشطة لا تتوافق مع طبيعة المنطقة الأثرية والتاريخية للقاهرة التاريخية وهي ما سيتم نقله خارجها، مع الإبقاء على الصناعات اليدوية الخاصة بالتراث والعمل على تنميتها.

عزبة أبوقرن

تجاوزت العقارات التي تم إخلائها من السكان في عزبة أبوقرن بحي مصر القديمة من 1206 عقارات من أصل 1412 عقارا مستهدفة ضمن مخطط التطوير، ويتم استكمال عملية الإخلاء بشكل يومي.

مدينة معا

وجرى نقل أهالي عقارات عزبة أبوقرن بإجمالي 3200 أسرة حتى الآن من أصل 4000 أسرة إلى وحدات جديدة مؤثثة وجاهزة بمدينة معا في حي السلام.

تطوير الفسطاط

ومن المقرر أن تدخل منطقة عزبة أبوقرن ضمن أعمال التطوير الخاصة بمنطقة الفسطاط التاريخية من أجل تحويلها لمنطقة سياحية وترفيهية على مستوى عالمي في قلب القاهرة.