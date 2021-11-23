"ثأرًا لنجله".. ضبط بطل فيديو التعدي بالضرب على طفل في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التوصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يعتدي بالضرب على طفل بالبحيرة، وضبط مرتكب الواقعة.

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يعتدي بالضرب على أحد الأطفال.

بالفحص تبين أن الطفل المُعتدى عليه 14 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، وباستدعائه بصحبة والده قررا قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) بالاعتداء عليه بالضرب وإحداث إصابته، على إثر سابقة حدوث مُشادة كلامية بين الطفل المشار إليه ونجل المذكور وقيام كلاً منهما بالتعدي على الآخر بالضرب، بتوقيع الكشف الطبي على الطفل المُعتدى عليه تبين إصابته بكدمات متفرقة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.​