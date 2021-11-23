اليوم.. نظر دعوى تعويض خالد الغندور 10 ملايين من عبدالناصر زيدان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من الإعلامي خالد الغندور ضد عبد الناصر زيدان.

وصرح المستشار هيثم عباس محامى الإعلامي خالد الغندور بأن السب والقذف والتجاوز في حق الأفراد أصبح سمة "السوشيال ميديا" والبعض اتخذه منبرا لتصفية الخلافات وحان الوقت للتصدي بالقانون لتلك الظاهرة الخطيرة على المجتمع بأكمله.

وطالب "الغندور" في دعواه تعويضًا قدره 10 ملايين جنيه عن الضرر الذي لحق به جراء نشر عبدالناصر زيدان فيديوجرافيك على صفحته بموقع "فيسبوك" بها صور كرتونية لـ"الغندور" ونشر أغنية تحوي سبًا وقذفًا في حقه.