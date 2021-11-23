"حريق مستشفى بالمهندسين وانتحار شاب بمحطة مترو الجيزة".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

هربوا من كورونا إلى دخان الموت.. ماذا حدث في حريق مستشفى المهندسين؟

هدوء معتاد داخل أروقة المستشفى البسيط بشارع أحمد عرابي بحي المهندسين الراقي وسط محافظة الجيزة. تتابع الأطقم الطبية حالات المرضى خاصة هؤلاء اللذين يعانون من كوفيد 19. لحظات قلائل كانت كفيلة بتبدل كل شئ. انقلبت الأحوال رأسا على عقب.

مأمورية تداهم مخزن "شيبسي وكراتيه" فاسد في الصف

داهمت مأمورية من مباحث ومديرية التموين بالجيزة مخزن مواد غذائية بدون ترخيص بمركز الصف، جنوب المحافظة.

هجرته زوجته فشنق نفسه.. كواليس انتحار فرد أمن داخل منزله بالحوامدية

سئم الحياة بكل ما فيها، ضاقت به الأرض بما رحبت، جلس منزويا داخل مسكنه البسيط يندب حظه العسر ليقرر إخراج المشهد الأخير من حياته بشكل مأساوي.

التحريات: مصرع شقيق الفنانة تيسير فهمي في حريق مستشفى خاص بالعجوزة

كشفت تحريات مباحث العجوزة، عن وفاة شقيق الفنانة تيسير فهمي ويدعى "علي" جراء حريق شب في مستشفى خاص، اليوم الاثنين.

"الجثة بقت نصفين".. انتحار شاب داخل محطة مترو الجيزة

"على السادة الركاب سرعة النزول من القطار" تنبيه عاجل أطلقه مسؤول الإذاعة الداخلية بمحطة مترو الأنفاق الجيزة، الاثنين، وسط تساؤلات الركاب.

ما هي المسارات القانونية التي اتبعها مرتضى منصور للعودة لرئاسة الزمالك؟

منذ 2020 وتوالت العديد من القرارات الصادرة بشأن مجلس إدارة نادي الزمالك سواء بإيقاف مجلس مرتضى منصور، أو تشكيل لجنة لإدارة النادي، والتي استمرت تلك الكواليس حتى أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب بيانا رسمياً بشأن انتهاء مدة توليها إدارة القلعة البيضاء، وإمكانية عودة مرتضى من جديد.

لمرافعة النيابة.. محاكمة محمد بديع ومحمود عزت و77 متهمًا في "أحداث المنصة"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، و77 آخرين في القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 21 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بـ "أحداث المنصة"، لجلسة 20 ديسمبر، لمرافعة النيابة العامة.

استغاث به لإنقاذه من الجوع.. إبراهيم ساعد مُدمنا فقتله بسكين في السلام

كعادته؛ منذ عمله بائع في سوبر ماركت بمدينة السلام، لم يَرُدُّ "إبراهيم" سائلا أو محتاجا ما استطاع، حتى قُتل طعنا بسكين على يد شاب ادعى حاجته لطعام يسد به رمقه، قبل أن يستولى على أموال ويفر هاربا.

24 نوفمبر.. أولى جلسات محاكمة أبو الفتوح ومحمود عزت في نشر الأخبار الكاذبة

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد حماد، أولى جلسات محاكمة عبدالمنعم أبو الفتوح والسيد محمود عزت و 23 متهمًا في نشر أخبار كاذبة.