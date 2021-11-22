ضبط شخص بتهمة إنشاء ستوديو تصوير بدون ترخيص بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء شركة ملحق بها ستوديو تصوير فيديو بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، ويقوم من خلاله بعقد ورش تمثيل بدون ترخيص حيث يقوم بإستخدام أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لعدة شركات دون الحصول على تصريحات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليه وأمكن ضبط (مدير الشركة) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (مكونات الإستوديو وكاميرا فيديو بداخلها وحدة ذاكرة "كارت ميمورى" مُحمل عليها مجموعة من مقاطع الفيديو للعديد من الشباب مختلفى الأعمار يجرى معهم تصوير مشاهد مختلفة كإختبار للإلتحاق بالعمل فى مجال السينما - وحدة معالجة مركزية تعمل كوحدة مونتاج صوت وصورة محمل عليه برامج مقلدة ومنسوخة دون موافقة الشركات مالكة الحقوق ).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش إعترف بإرتكابه تلك المخالفات ، بالمشاركة مع صاحب الشركة وعلل ذلك بقصد تحقيق الربح المادى.