طقس الثلاثاء.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو وخريطة الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الثلاثاء، من المتوقع أن يكون لطيفًا شمالًا ومعتدل بوسط وجنوب الجمهورية خلال ساعات النهار، بارد ليلًا، شديد البرودة بوسط سيناء، وقارس البرودة بمرتفعاتها الجنوبية.

كما تظهر السحب المرتفعة على المناطق الشمالية تزداد كمياتها بتقدم ساعات النهار وتحجب آشعة الشمس أحيانًا، يتخللها سحب منخفضة على بعض المناطق يصاحبها هطول أمطار متفرقة على مناطق محدودة من مدن الساحل الشمالي وشمال الدلتا.

أما فيما يتعلق بحركة الرياح، ستكون معتدلة إجمالًا، وتنشط أحيانًا على مناطق من البحر الأحمر، أما عن حالة البحرين، فيكون البحر المتوسط معتدل، والبحر الأحمر معتدلًا إلى مضطرب.

كما تتشكل الشبورة صباحًا على مناطق شمال الجمهورية، تصل لمستوى الضباب أحيانًا.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء:

القاهرة 23/15

الإسكندرية 22/14

مرسى مطروح 22/14

دمياط 23/16

بورسعيد 22/18

العريش 22/13

المنصورة 23/13

كفر الشيخ 23/13

دمنهور 23/13

طنطا 23/14

شبين الكوم 24/13

الزقازيق 24/13

العاشر من رمضان 23/14

الإسماعيلية 24/13

السويس 24/14

الفيوم 25/13

بني سويف 25/14

المنيا 25/12

أسيوط 26/11

سوهاج 26/12

قنا 26/13

الأقصر 26/11

أسوان 26/13

شرم الشيخ 26/19

الغردقة 27/16

حلايب 27

/16

الخارجة 26/11

سيوة 23/12

نخل 22/5

سانت كاترين 16/2

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