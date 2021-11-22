الأزهر يتبرع بقطعة أرض لإقامة مجمع خدمات حكومية في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، الدكتور محمد عبد الرحمن الضوينى وكيل الأزهر الشريف.

ووجهت محافظة دمياط، التحية إلى فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب و علماء الأزهر، وأعربت عن تقديرها للدور الرائد الذى تقوم به هذه المنارة الدينية العريقة لنشر الفكر والوعى المستنير.

من جانبه نقل وكيل الأزهر الشريف تحيات فضيلة الإمام الأكبر، وأشاد بجهود محافظ دمياط لدفع عجلة التنمية و دعم ملف المرأة وتمكينها على كافة الاصعدة وذلك اتساقًا مع رؤية الدولة لتمكين المرأة.

وتناول اللقاء الذى حضره الدكتور إسماعيل عبد الرحمن أستاذ أصول الفقه، الأمين العام لرابطة خريجى الأزهر الشريف بدمياط، والدكتور السيد احمد الجنيدى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة دمياط الأزهرية، مناقشة آليات مد جسور التواصل والتعاون بين الجانبين.

وتم الإعلان عن مشاركة الأزهر الشريف بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" باهداء قطعة أرض على مساحة ١٠٥٠ م٢ بالعباسية بمركز كفر سعد لإقامة مجمع خدمات حكومية، فضلا عن إنشاء معهد أزهري بذات القرية، ضمن الدور الذى تقوم به الأجهزة المختلفة لتنفيذ محاور هذا المشروع القومى العملاق.

وبحثت المحافظ ووكيل الأزهر، محاور إقامة معاهد أزهرية بأماكن مختلفة لتحقيق رؤية التعليم الازهرى فى نشر الفكر الوسطى، وناقشا آليات إدراج محافظة دمياط بالمبادرات التى يتبناها الأزهر خلال الفترة الحالية لإقامة دورات تدريبية تستهدف الشباب والمقبلين على الزواج و التأهيل الأسرى ولم الشمل للحد من حالات الطلاق وإنهاء الخلافات والتفكك الأسرى وتحقيق الحماية الاجتماعية والحفاظ على الأسرة المصرية.