مصادرة 3 اطنان حلوى أطفال مجهولة المصدر داخل مصنع بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أحبطت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة ترويج كمية من حلوى الأطفال بأكتوبر.

مأمورية داهمت مصنعا للصناعات الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة ثان 6 أكتوبر، وصادرت 3 أطنان حلوى أطفال

التحريات أشارت إلى أن مدير المصنع يستخدا مستلزمات إنتاج رديئة الصنع ومجهولة المصدر وبدون بيانات واستخدام علامات تجارية غير مسجلة وطرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة تمهيدًا لإعدام المضبوطات.