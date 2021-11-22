المشدد 28 سنة لـ "صيدلانية" بتهمة قتل ابنتها بالسم في النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، بالسجن المشدد 28 سنة، على ربة منزل "صيدلانية"، بتهمة قتل نجلتها، بأن وضعت لها أقراص مخدرة، بقصد التخلص منها بسبب خلافات بينها وبين والد الطفلة المجني عليها "طليقها" في النزهة الجديدة.

كان أمر الإحالة الصادر ضد المتهمة، كشف أن الأم أصيبت في الفترة الأخيرة قبل ارتكاب الجريمة بحالة اكتئاب شديد بسبب كثرة الخلافات بينها وبين طليقها وزوجها الثاني والذي كاد أن يطلقها هو الآخر، فقررت التخلص من طفلتها، فأحضرت الأقراص المخدرة ووضعتها في الشراب لنجلتها، بقصد التخلص منها، ثم أخبرت زوجها الثاني وطليقها بوفاة المجني عليها.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة النزهة، بلاغًا من صاحب شركة استيراد وتصدير، يفيد فيه بقيام طليقته بقتل ابنته بوضع أقراص مخدرة لها في الشراب للتخلص منها انتقاما منه.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتم ضبط الام المتهمة، والتي اعترفت بارتكاب الواقعة، بقصد الانتقام من طليقها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي أمرت بإحالتها إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معها.