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مأمورية تداهم مخزن "شيبسي وكراتيه" فاسد في الصف (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية من مباحث ومديرية التموين بالجيزة مخزن مواد غذائية بدون ترخيص بمركز الصف، جنوب المحافظة.

معلومات وردت أكدتها التحريات بتجميع أحد الأشخاص كميات كبيرة من منتجات الذرة (شيبسي - كراتيه) غير صالحة للاستهلام الآدمي داخل مخزن بقرية الشرفا.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، استهدفت حملة المخزن وأمكن ضبط 58 جوالا مخلفات شيبسي ومشتقاته -تشكل خطرًا على الصحة العامة- محملة على 3 سيارات نقل

تم تشميع المخزن بعد مصادرة كافة محتوياته، وتحرر المحضر اللازم وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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