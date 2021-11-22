مأمورية تداهم مخزن "شيبسي وكراتيه" فاسد في الصف (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية من مباحث ومديرية التموين بالجيزة مخزن مواد غذائية بدون ترخيص بمركز الصف، جنوب المحافظة.

معلومات وردت أكدتها التحريات بتجميع أحد الأشخاص كميات كبيرة من منتجات الذرة (شيبسي - كراتيه) غير صالحة للاستهلام الآدمي داخل مخزن بقرية الشرفا.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، استهدفت حملة المخزن وأمكن ضبط 58 جوالا مخلفات شيبسي ومشتقاته -تشكل خطرًا على الصحة العامة- محملة على 3 سيارات نقل

تم تشميع المخزن بعد مصادرة كافة محتوياته، وتحرر المحضر اللازم وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.