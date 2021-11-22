هجرته زوجته فشنق نفسه.. كواليس انتحار فرد أمن داخل منزله بالحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

سئم الحياة بكل ما فيها، ضاقت به الأرض بما رحبت، جلس منزويا داخل مسكنه البسيط يندب حظه العسر ليقرر إخراج المشهد الأخير من حياته بشكل مأساوي.

تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من مأمور مركز الحوامدية بالعثور على جثة داخل منزل بشارع عبده قاسم.

وجه العميد أحمد خلف رئيس قطاع الجنوب بسرعة التوجه إلى محل البلاغ والوقوف على ملابساته كاملة.

المعاينة التي أجريت بقيادة ضباط المباحث وفي حضور النيابة العامة أثبتت أن الجثة لفرد أمن إداري يبلغ من العمر ٥٥ سنة، يرتدي ملابسه كاملة، انتحر شنقا.

حسب التحريات التي أشرف عليها العقيد محمد مختار مفتش جنوب الجيزة، ترك الخمسيني وظيفته بإحدى الشركات منذ أشهر، وبات يعاني من ضائقة مالية دفعت زوجته لترك المنزل منذ يومين ليقرر التخلص من حياته.

جرى إيداع الجثة المشرحة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.