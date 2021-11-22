الجنايات تقضي بالإعدام على 3 أشخاص قتلوا عاملا لسرقته في دار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، بالإعدام على 3 أشخاص، بتهمة قتل عامل لسرقته فى دائرة قسم شرطة دار السلام.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص مقتول وملقاة جثته بأحد شوارع المنطقة، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن الجثة لشخص في العقد الرابع من العمر.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات اللازمة، تم التوصل إلى هوية مرتكبي الواقعة، حيث قام المتهمون بالاعتداء على المجني عليه، وسددوا له عدة طعنات نافذة، سقط على إثرها على الأرض غارقا في دمائه، وفارق الحياة، ثم استولى المتهمون على متعلقاته الشخصية، وفروا هاربين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة دار السلام، وبصحبتهم قوة شرطية، من ضبط الجناة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأضافوا أنهم استولوا منه على مبلغ 12 ألف جنيه، وهاتف محمول، ومشغولات ذهبية وأخرى فضية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم، والتي قضت عليهم بالاعدام شنقا.