معاناة ازدادت سوءا.. ننشر الحالة الصحية لمصابي حريق مستشفى بالمهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن ملابسات جديدة بحريق شبَّ داخل مستشفى خاص بمنطقة المهندسين فارق على إثره شخصان الحياة ويصارع اثنان آخران الموت.

الحريق الذي اندلع داخل غرفة العناية المركزة -تضم مرضى كوفيد 19- أسفر عن مصرع علي حسن فهمى (شقيق الفنانة تيسير فهمي) وسيدة مسنة تدعى محاسن سعيد تحمل الجنسية السودانية.

حسب مصادر مطلعة، نقل المصابان البالغان من العمر 80 سنة إلى مستشفى إمبابة لتلقي العلاج اللازم، وحالتهما غير مستقرة في ظل إصابتهما بصعوبة في التنفس ازدادت حدتها بفعل الأدخنة.

واستمع رجال الشرطة إلى أقوال مسؤولي المستشفى، للوقوف على ملابسات الحريق بعد معاينة معايير السلامة والأمن الصناعي داخل المنشأة الطبية.

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من أحد المستشفيات بشارع أحمد عرابي.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء بقيادة نائبيه اللواء علاء السعيد واللواء علاء سعيد تنسيقًا مع قطاع إطفاء الشمال.

فرضت الشرطة كردونا أمنيا بمحيط الحريق بقيادة العقيد مصطفى خليل والرائد محمد مجدي، وحاصر رجال الدفاع المدني ألسنة اللهب ومنعوا امتدادها إلى مناطق متفرقة من المستشفى.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق نتيجة ماس كهربائي، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.