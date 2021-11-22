المشدد 5 سنوات للمتهمين بسرقة شخص بالإكراه في السيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علي عرفان، بمعاقبة متهمين بسرقة مواطن بالإكراه في السيدة زينب، بالسجن المشدد 5 سنوات.

صدر القرار برئاسة المستشار علي عرفان عبد الوهاب، وعضوية المستشارين أسامة محمد علي وخالد عبد الرحمن سالم، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي وعبدالمسيح فل.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة سرقة المنقولات المبينة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه، بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن تعدوا عليه مستخدمين الأداة المضبوطة موضوع الاتهام اللاحق، مما شل مقاومته وبث الرعب في نفسه، مستغلين ضعف مقاومته وكبر سنه، وقد تمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات، وأحدثا به الإصابات المبينة بالتحقيقات.

كما حاز المتهمان أداة "عصا خشبية"، بغير مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.