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​السياحة والآثار: السماح للصحفيين بتصوير معابد الكرنك والأقصر مجانًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قررت وزارة السياحة والآثار السماح للإعلاميين والصحفيين والمصورين من مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية بالتصوير مجانًا داخل معابد الكرنك والأقصر، الجمعة 26 نوفمبر، خلال ساعات الزيارة المقررة لهم للتعرف على ما تم بهما من أعمال ترميم وتطوير وبالتزامن مع فعالية "الأقصر.. طريق الكباش" والمقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر المقبل.

وذلك في ظل انتهاء الدولة المصرية من رفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين لها وتطوير طريق المواكب الكبرى المعروف إعلامياً بطريق الكباش.​

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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