الزراعة: مصر الأولى عالميًا في تصدير طرود النحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس قسم بحوث النحل، التابع لمركز البحوث الزراعية، احتلال مصر المركز الأول عالميًا في تصدير طرود النحل الحي، سواء طرود النحل بالأقراص أو طرود النحل المرزوم.

وقال رئيس قسم بحوث النحل، إن صناعة تربية نحل العسل تعد من القطاعات الزراعية والاقتصادية ذات العائد العالي والربحية المرتفعة، حيث يمكن استرداد رأس المال المدفوع في إقامة المشروع خلال عام أو عامين على الأكثر إذا ما أحسن إدارته وتنوعت منتجات الخلية حسب الموسم، مشيرًا إلى أن مصر تمتاز بإنتاج بعض أنواع الأعسال ذات الجودة العالية، حيث تصدر مصر سنويًا ما يقارب 3 آلاف طن عسل للخارج.

وأوضح "عبدالفتاح"، لمصراوي، اليوم الاثنين، أن مصر تصدر حوالي ربع صادرات العالم كله من طرود النحل، حيث يتم تصدير مايزيد عن مليون ومائة ألف طرد سنويًا.

وتابع رئيس بحوث النحل: "مصر تنتج من عسل النحل حوالي 20 ألف طن سنويًا تقريبًا"، حيث تنتج الخلية الواحدة حوالي 10 كيلو سنويًا ومصر بها حوالي 2 مليون طائفة نحل"، مؤكدًا أن هذه الأرقام تقريبية نتيجة لعدم وجود تسجيل دقيق للمناحل وأعداد طوائف النحل بها، وهو ما تسعى إليه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضــي لعمل تراخيص للمناحل لإمكانية الحصول على بيانات وأرقام دقيقة عن أعداد طوائف النحل المرباة في مصر وهو ما يتيح لها التخطيط ووضع الاستراتيجية المناسبة للنهوض بصناعة تربية نحل العسل.

وأشار إلى أن الوضع الراهن لتربية النحل في مصر يعتبر جيد حيث أننا في صدارة هذا المجال عربيًا، مؤكداً على أننا نسعى لتحقيق الأكتفاء الذاتي، وزيادة الصادرات والتي تتطلع إليه القيادة السياسية.

ولفت رئيس بحوث النحل، إلى أن وضع إستراتيجية للنهوض بصناعة نحل العسل في مصر تهدف إلى زيادة عدد الطوائف المرباة في مصر وتوزيعها على جميع مناطق الجمهورية وخاصة مناطق المشروعات الزراعية القومية التي أطلقتها القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتكون إنطلاقة للجمهورية الجديدة مثل مشروع المليون ونصف مليون فدان والدلتا الجديدة مما يعمل زيادة الإنتاجية الزراعية وإنتاجية طوائف نحل العسل.

وتابع: "الاستراتيجية الموضوعة تعمل على النهوض بصناعة نحل العسل إلى زيادة الصادرات سواء من طرود النحل أو منتجاته المختلفة والحصول على منتجات مطابقة للمواصفات القياسية وتراعي معايير الجودة، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة وقوة طوائف نحل العسل ما يؤدي إلى زيادة العائد منها".

وأشار عبدالفتاح، إلى أن الميزة نسبية مثل عسل الشمر وعسل البردقوش وعسل السدر وعسل الموالح وعسل البرسيم البلدي وتكفي الكميات المنتجة الاستهلاك في السوق المحلية بل هناك فائض في كمية الإنتاج يتم تصديرها للخارج لبعض الدول العربية والأفريقية ودول شرق آسيا والولايات المتحدة الأمريكية.