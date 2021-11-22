التحريات: مصرع شقيق الفنانة تيسير فهمي في حريق مستشفى خاص بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات مباحث العجوزة، عن وفاة شقيق الفنانة تيسير فهمي ويدعى "علي" جراء حريق شب في مستشفى خاص، اليوم الاثنين.

واستمع رجال الشرطة إلى أقوال مسؤولي المستشفى خاص، للوقوف على ملابسات الحريق.

شخصان فارقا الحياة جراء إصابتهما بإسفكسيا الخنق، فيما أصيب اثنان آخران بسبب الأدخنة المتصاعدة ويخضعان للعلاج.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من أحد المستشفيات.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد.

فرضت الشرطة كردونا أمنيا بمحيط الحريق، وحاصر رجال الدفاع المدني ألسنة اللهب ومنعوا امتدادها إلى مناطق متفرقة من المستشفى.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق نتيجة ماس كهربائي، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.