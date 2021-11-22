تأجيل إعادة محاكمة مفتي "جبهة النصرة" لـ26 ديسمبر للحكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

حجزت الدائرة الثالثة إرهاب، بمجمع محاكم طرة، اليوم الأثنين، إعادة محاكمة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" مفتي النصرة الإرهابية"، لجلسة 26 ديسمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية كلا من المستشارين، وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وأمانه سر أحمد صبحي عباس.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم أنشأوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها.

كما أن هذه الجماعة استهدفت الدعوة لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة، فضلًا عن قيامهم بضم عدد آخر إلى تلك الجماعة الإرهابية وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة، واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها.