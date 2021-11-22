بعد سقوط 4 ضحايا.. سماع أقوال مسؤولي مستشفى خاص بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

يستمع رجال الشرطة إلى أقوال مسؤولي مستشفى خاص بالعجوزة، للوقوف على ملابسات حريق شب بالمنشأة الطبية صباح الاثنين.

شخصان فارقا الحياة جراء إصابتهما بإسفكسيا الخنق، فيما أصيب اثنان آخران بسبب الأدخنة المتصاعدة ويخضعان للعلاج.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من أحد المستشفيات.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد.

فرضت الشرطة كردونا أمنيًا بمحيط الحريق، وحاصر رجال الدفاع المدني ألسنة اللهب ومنعوا امتدادها إلى مناطق متفرقة من المستشفى.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.