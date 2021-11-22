"الجثة بقت نصفين".. انتحار شاب داخل محطة مترو الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"على السادة الركاب سرعة النزول من القطار" تنبيه عاجل أطلقه مسؤول الإذاعة الداخلية بمحطة مترو الأنفاق الجيزة، الاثنين، وسط تساؤلات الركاب.

ثوان معدودة كانت كفيلة باكتشاف حقيقة الأمر، أقدم شاب عشريني على الانتحار. ألقى نفسه أمام قطار المترو ليتحول إلى أشلاء.

حسب شهود عيان وصفوا المشهد "الجثة بقت نصفين" في إشارة إلى شدة الاصطدام، ما تسبب في تعطل حركة قطارات المترو لمدة 15 دقيقة.

وانتقل رجال شرطة النقل والمواصلات إلى رصيف المحطة بخط (شبرا الخيمة - المنيب) مع استدعاء الإسعاف لنقل الأشلاء إلى مشرحة زينهم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.