حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي؛ استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 9 متهمين، بحوزتهم (6 فرد خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وضبط 22 متهمًا "لعدد 13 منهم معلومات جنائية، ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).

كما تم ضبط 4 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، بحوزتهم 5 قطع سلاح أبيض، وتنفيذ 5141 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات.

يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.