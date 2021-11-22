للعام العاشر.. سانوفي باستور توفر لقاح الأنفلونزا الموسمية VaxigripTetra رباعي السلالات

محمد اسماعيل - القاهرة - إعلان تحريري

للعام العاشر على التوالي، تلتزم سانوفي باستور -الرائدة في مجال الأمصال - في توفير لقاح الأنفلونزا الموسمية VaxigripTetra رباعي السلالات، والحاصل على موافقة هيئة الدواء المصرية للتطعيم ابتداءً من سن 6 أشهر، وذلك بهدف الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية خاصةً في هذه الفترة الاستثنائية التي يعيشها العالم.

وأوضح الدكتور عادل خطاب، أستاذ الامراض الصدرية بجامعة عين شمس عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، أن مرض الإنفلونزا الموسمية يكون في ذروته في الفترة من ديسمبر إلى مارس، وفى كثير من الأحيان يمتد إلى شهر مايو لذلك يعد مصل الإنفلونزا الموسمي ضروري وحيوي للتحصين ولا يوجد ما يسمى بـ وقت متأخر في التحصين.

وأكد أنه لا يوجد تعارض بين لقاح الإنفلونزا الموسمية ولقاح كورونا حيث أن كلاهما يعالج فيروسات الجهاز التنفسي.

وحول إمكانية الجمع بين لقاحي الإنفلونزا الموسمية وكورونا، أكدت الدكتورة جيهان العسال، أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس أنه من المهم تنفيذ برنامج قوى للتحصين ضد الإنفلونزا الموسمية، بالتزامن مع الاستمرار في برنامج التحصين ضد كورونا (كوفيد-19). وذلك توفيرا لوقت ومجهود مراكز الرعاية الصحية كما يمكن تفعيل إعطاء اللقاحين في نفس الزيارة مثل ما هو معمول به في بعض البلدان وكما جاءت توصيات منظمة الصحة العالمية

وأشار الدكتور مصطفى المحمدي، مدير مركز التطعيمات بالمصل واللقاح (فاكسيرا) إلى أنه لا يوجد تعارض نهائيا بين أخذ لقاح كورونا مصل الإنفلونزا الموسمية، حيث أكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد قلق او تداخل مناعي سلبي من أخذ اللقاحين في نفس الزيارة، وفى هذه الحالة يتم استخدام الذراع المقابل للحقن.

ومن المعروف أن لقاح الإنفلونزا (المصرح به في مصر) لا يسبب مرض الإنفلونزا لأنها تصنع من فيروسات ميتة حيث توصى اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين ACIP بالتحصين السنوي ضد الإنفلونزا لكل شخص من عمر 6 شهور فما فوق.

وأشار دكتور خليفة عبد الله، أستاذ الأمراض الباطنة والسكر بجامعة الإسكندرية إلى أن مرض الإنفلونزا من الممكن أن يكون خطيرا، خاصةً بين كبار السن والذين يعانون من حالات صحية مزمنة مثل الربو، وأمراض القلب، والسكرى وممكن مع الإصابة بمرض الإنفلونزا حدوث مضاعفات خطيرة تؤدى إلى دخول المستشفى، لذلك الوقاية خير من العلاج والتحصين السنوي هام للغاية حيث أن فيروس الإنفلونزا يتغير باستمرار.

وأضاف أن هناك تشابه بين أعراض الانفلونزا وكورونا وذلك يجعل التحصين ضد الانفلونزا خلال جائحة كورونا هام جدا لأنه يقلل من الاحتياج لإجراء الفحوصات والعزل عند ظهور أي من هذه الأعراض.

كما قال الدكتور أحمد البليدي، أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة إن الاطفال أصغر من 5 أعوام خاصة من هم أقل من عامين اكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الانفلونزا، لذا تطعيم الأنفلونزا يوفر الدفاع الأفضل ضد الأنفلونزا ومضاعفاته المحتملة ويقلل انتشارها للآخرين. وثبت أن التطعيم ضد الإنفلونزا يقلل من الإصابة بالأنفلونزا، وزيارات الطبيب، الغياب من المدارس والحجز في المستشفيات والوفاة من الانفلونزا بين الأطفال.

وأشار دكتور أحمد البليدى، إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت ضرورة تناول جميع المواطنين للقاح "كوفيد 19" وأيضاً مصل الإنفلونزا الموسمية سواء من كبار السن أو من السيدات الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال.

من ناحيته، أكد د. إبراهيم جلال المدير العام لشركة سانوفى باستور مصر والسودان، أن الشركة تحرص على تطوير لقاح الانفلونزا كل عام استجابةً للتغيرات في سلالة فيروس الإنفلونزا السائدة، كما نعمل سويا مع جميع الهيئات والمؤسسات المعنية يدا بيد، لرفع الوعي بأهمية التطعيمات في العموم و نخص تطعيم الانفلونزا في هذا التوقيت من السنة عن طريق إطلاق حملات توعوية عن أهمية لقاح الإنفلونزا وذلك على وسائل التواصل الاجتماعي والراديو وفي بعض الأندية الرياضية لنشر الوعى بأهمية الوقاية والحماية من الإصابة بالأنفلونزا الموسمية.