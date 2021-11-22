سرادق عزاء.. برلمانيون ينعون الإعلامية أسماء مصطفى عبر صفحاتهم -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلن الدكتور النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، وفاة زوجته الإعلامية أسماء مصطفى، لتتحول بعدها الصفحات الخاصة بعدد من أعضاء مجلس النواب إلى سرادق عزاء للفقيدة الراحلة، زوجة زميلهم النائب.

الساعة 11 صباحًا، أعلن النائب أيمن أبو العلا، وفاة زوجته، وبعدها بدقائق بدأ النواب في تقديم تعازيهم معربين عن حزنهم على وفاة الإعلامية أسماء مصطفى؛ حيث نعى زعيم الأغلبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن النائب أشرف رشاد، عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك"، الإعلامية أسماء مصطفى، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بالرحمة والمغفرة.

ونعى رئيس لجنة النقل بمجلس النواب النائب، عبر صفحته على "فيسبوك"، الراحلة، مقدمًا تعازيه للنائب أيمن أبو العلا، داعيًا المولى أن يتغمدها برحمته.

وتقدمت النائبة ولاء عبد الفتاح، عضو مجلس النواب، عبر صفحتها الخاصة على "فيسبوك"، بالتعازي إلى النائب أيمن أبو العلا لوفاة زوجته الإعلامية أسماء مصطفى، داعية المولى أن يرحمها، ووضعت صورة للفقيدة على صفحتها الخاصة.

ونعت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، زوجة النائب أيمن أبو العلا، سائلةً المولى عز وجل أن يرحمها ويصبر أهلها، كما أرفقت تعازيها بصورة الإعلامية الراحلة.

وتقدم النائب أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب، بخالص العزاء على صفحته الخاصة للتواصل الاجتماعي، إلى زميله النائب أيمن أبو العلا، داعيًا المولى أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته.

وشاركت النائبة منى عبد الله المنشور الذي نشره النائب أيمن أبو العلا، للإعلان عن وفاة زوجته، وكتبت أنها تتقدم بخالص العزاء إلى الأخ والصديق والزميل العزيز في وفاة زوجته الإعلامية أسماء مصطفى.

وقدمت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتعازي إلى النائب الدكتور أيمن أبو العلا في وفاة زوجته الإعلامية أسماء مصطفى، داعيةً الله أن يلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.

وكان النائب أيمن أبو العلا، قد أعلن إقامة صلاة الجنازة على زوجته الإعلامية أسماء مصطفى، بعد صلاة عصر اليوم في مسجد الشرطة بأكتوبر، على أن يُقام العزاء غدًا الثلاثاء في ذات المسجد.

ودعا أبو العلا لزوجته الراحلة، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "اللهم أفسح لها في قبرها مد بصرها، وافرش قبرها من فراش الجنة.. اللهم أعذها من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.. اللهم املأ قبرها بالرضا والنور والفسحة والسرور".

وتابع أبو العلا: اللهم اغفر لها، وارحمها، وعافهِا، واعْف عنها، وأكرِمْ نزُلها، ووسع مدخلها، واغسلها بِالماء والثلجِ والبرد، ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلها دارًا خيرًا من دارِها وأهلًا خيرًا من أهلها، وزوجًا خيرًا من زوجِها، وأدخلها الجنة، وأَعذها من عذاب القبرِ، ومن عذاب النار.