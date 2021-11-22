5 مرافق مهمة.. قرار رئاسي بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنشآت العامة والحيوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 151 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014، بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

ونصت المادة الأولى من القرار: يستبدل بنصي المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، النصان التاليان:

المادة الأولى: مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.

المادة الثانية: تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

المادة الثانية: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.