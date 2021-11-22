بعد وفاتها.. أبرز المعلومات عن الإعلامية الراحلة أسماء مصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مينا غالي:

أعلن النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن وفاة زوجته الإعلامية أسماء مصطفى، بعد صراعها مع المرض، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك "انكسر ظهرى وفطر قلبي ولن اقول الا ما يرضي الله.. انا لله وانا اليه راجعون".

ويستعرض الخليج 365 أبرز المعلومات عن الإعلامية أسماء مصطفى :

١- عملت صحفية بجريدة اليوم السابع.

٢- بداية ظهورها أمام الكاميرا كانت من خلال تجربة “فيديو 7″ على اليوم السابع، تلاها برنامج “لقاء خاص” على قناة “التحرير” والذي يعد أول تجربة لها كمقدمة برامج.

٣- قدمت مجموعة من البرامج الصباحية، بداية من "صباح التحرير ويك إند" على قناة التحرير، مرورًا بـ"صباح الورد" على قناة TEN، ثم "نهار جديد" على قناة النهار.

٤- في ٢٠١٧ خاضت الإعلامية الراحلة، تجربتها الأهم عبر شاشة إكسترا نيوز، ببرنامج "هذا الصباح".

٥- متزوجة من النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب وأنجبت منه ولدين.

٦- تخرجت أسماء مصطفى، في كلية التجارة وإدارة الأعمال، وأجرت رسالة ماجستير في الإدارة المالية.

٧- خاضت تجربة العمل الإذاعي من خلال تقديم برنامج “في بيتها” على راديو هيتس، وقدمت نفس البرنامج على نغم إف إم، وكذلك من خلال مشاركتها في مسلسل الأطفال وردة وتوت عبر نفس المحطة.

٨- تخرجت أسماء مصطفى، في كلية التجارة وإدارة الأعمال، وأجرت رسالة ماجستير في الإدارة المالية.

٩- عانت من صراع مع مرض السرطان حتى وافتها المنية اليوم