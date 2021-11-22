الجيزة: غلق وتشميع 25 مقهى ومطعم ومحل مخالف بحدائق الأهرام - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، مواصلة شن حملاتها بصفة دورية للقضاء على جميع المظاهر العشوائية والمخالفات والتعديات والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بالتعدي على الطريق العام .

وتمكنت المحافظة، من خلال الأجهزة التنفيذية بحي الهرم بقطاع هضبة الأهرام من غلق وتشميع ٢٥ مقهى ومحل تجاري ومطعم مقام بالمخالفة ويدار بدون ترخيص بحدائق الأهرام وذلك خلال حملات تمت بالتعاون مع شرطة المرافق، وتمت أعمال الغلق والتشميع مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما يجري المتابعة الدورية للمحال التي تم تشميعها لضمان عدم فتحها مجدداً من خلال المتابعات الميدانية.

وشملت حملات محافظة الجيزة، بحدائق الأهرام ضبط ورفع ١٧٥٠حالة إشغال وشيشة للمقاهي والمحال المتعدية على الطريق العام بمنطقة الضغط العالي ومتفرعاتها خلال حملات استمرت على مدار يومين بالإضافة إلى ضبط ومصادرة عددا من مركبات التوك توك التي تعيق حركة المارة والسيارات، مع استمرار تنفيذ حملات موسعة لتحقيق الانضباط بقطاع هضبة الأهرام.

وفي إطار التصدي لمخالفات البناء، واصل قطاع هضبة الأهرام، حملاته المكثفة لإزالة المخالفات والتعديات والإشغالات، كما قامت إدارة الإشغالات بالقطاع بإزالة كاملة وإيقاف أعمال بناء وهدم وتكسير الحوائط وسحب الأبواب والمعدات لمحلات بالبناء المخالف وإيقاف أعمال تحويل وحدات من سكني لتجاري وأعمال تشطيب بدون ترخيص بالعنوان الكائن ٣٤٠ قطعة ل، ١٦٦ قطعة، ١٥، ١٨٨ قطعة ط، ٣ قطعة ب، ٣٢ قطعة ن، ٣ قطعة ح، ٢٦ قطعة ط، ١٢ قطعة ط، ١٥٢ قطعة ح، ٤٨ قطعه ح، ٢ قطعة ب، ١٢٣ قطعة أ ، ٢١١ قطعة ط ، ٢٠٨ قطعة ه، ١٣٨ قطعة، ٤١٤ قطعة ن، وتم تكسير البروز والحوائط وسحب الأبواب ومعدات الإنشاء وإيداعها بمخزن الهضبة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.