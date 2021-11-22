نقيب الإعلاميين: يجب أن نُعلم قبل أن نحاسب.. والتعليم لا يأتي إلا من خلال الإعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

قال النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إننا أمام مسؤولية تجاه الأطفال وبناء عليه يجب أن نعلم قبل أن نحاسب، هذا التعليم لا يأتي إلا من خلال الإعلام ويجب أن تكون هناك سياسات تؤكد على هذا التعلم في تلك النبتة الطيبة من خلال استراتجية لتعليم الأطفال المبادئ والأخلاقيات ثم بعد ذلك تأتي للمحاسبة".

وواصل سعدة: الإعلام يلعب دورا بارزا من خلال تعاون المجلس مع اليونيسيف لتكون هناك خارطة طريق حقوق الأطفال نؤيد تلك المساعي تجاه التعامل الأمثل مع الأطفال.

من جانبه قال المستشار علي موسى، عضو مكتب حقوق الطفل بوزارة العدل، إن قطاع حقوق الإنسان في الوزارة يضم إدارة الحماية القانونية للطفل ليحصل على حقوقه المنشودة في الدستور والقانون.​