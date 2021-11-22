المرض غلبني.. تفاصيل رحلة الإعلامية أسماء مصطفى مع السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أعلن النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، وفاة زوجته الإعلامية أسماء مصطفى، بعد صراعها مع المرض.

وكتب أبو العلا، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "انكسر ظهري وفطر قلبي، ولن أقول إلا ما يرضي الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ويستعرض "الخليج 365" رحلة الإعلامية أسماء مصطفى مع مرض السرطان، على النحو التالي:

１- أعلنت أسماء أن سبب غيابها طوال الفترة الماضية كان بسبب مرورها بمعركة مع المرض اللعين (الكانسر)، مؤكدة أنها قطعت مسافة جيدة في العلاج.

２- في أبريل الماضي، أكدت الإعلامية أسماء مصطفى، أنها ستجري جراحة دقيقة للتخلص من ورم خبيث، وطالبت متابعيها بالدعاء لها بالشفاء.

وقالت أسماء، في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بعد ساعات سأكون بين يدي الرحمن لإجراء ٦ جراحات دقيقة للتخلص من ورم خبيث، أسألكم الدعاء لله الشافي المعافي أن أخرج منها بسلام، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يا رب أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كل شيء، أن تمنّ عليَّ بالشفاء العاجل، وألّا تدع في جرحًا إلا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسني ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، واشفني واعف عني، واشملني بعطفك ومغفرتك، وتولَّني برحمتك يا أرحم الراحمين."

３- عقب ذلك، أعلنت الإعلامية أسماء مصطفى، خروجها من العملية الجراحية التي أجرتها لاستئصال ورم خبيث، مؤكدة أن الأطباء لم يستطيعوا استئصال الورم، ما يستدعي رحلة جديدة من العلاج.

وقالت أسماء عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله رب العالمين، أنا باكتب البوست ده علشان أشكر ربنا سبحانه وتعالى، وأشكركم كلكم، باشكر كل اللي سأل عليَّ ودعا لي، باشكركم على المحبة اللي لولا المحنة ماكنتش شفتها، ربنا يكرمكم ويكفيكم شر المرض، أنا خرجت من العملية الحمد لله وبتعافى منها.. صحيح الأطباء ماقدروش يستأصلوا الورم وده معناه رحلة جديدة من العلاج وبرتوكول جديد.. سبحانه دى إرادة ربنا وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم، الحمد لله رب العالمين، باشكركم من قلبي وبادعيلكم، وبعتذر على التقصير في الرد؛ لأن محبتكم كانت كبيرة وكتيرة، ربنا يتقبل، وهحاول أرد على قد ما أقدر. رجاء اقبلوا اعتذاري".

４- في يوليو الماضي، وجهت الإعلامية أسماء مصطفى، رسالة إلى جمهورها من خلال عرض منشور يتحدث عن وفاة شاب بمجرد وصوله إلى المستشفى قبل أن يتم التدخل الطبي له، مؤكدةً ضرورة الاهتمام بالكشف المبكر وعدم اللجوء إلى المسكنات بمجرد الشعور بالألم.

وقالت أسماء، في منشور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أنا باكتب الكلام ده علشان عارفة إن فيه ناس كتير بحبهم وأتمنى نصيحتي توصل للكل.

وأضافت الإعلامية: بالمناسبة أنا كنت زي الشاب ده الله يرحمه، مابشتكيش كتير، كنت طول الوقت باجي على نفسي، ابتلاءات في حياتي خلتني آخر حاجة أفكر فيها أدخل مستشفى أو أعمل أي فحص، كنت باتعامل مع المسكنات زي البونبون والمسليات.. أتعب آخد مسكن وأكمل، ماكنتش أحب أحسس اللي حواليّ بتعبي وآخدها طول وعرض لحد ما اكتشفت أن السرطان بياكل في معدتي.

وتابعت الإعلامية: وحتى بعدها كنت بدور على علاج مايخليش أعراض تظهر عليَّ علشان أخبي على عيلتي وأكمل شغلي وماوجعش قلب حد لحد ما المرض غلبني.

وواصلت أسماء: نصيحة لوجه الله، لما تتعبوا قولوا، روحوا اكشفوا واطمنوا على نفسكم، بلاش العادة السيئة؛ أي دواء من الصيدلية ومسكنات ونكمل، أرجوكم بلاش.

واختتمت أسماء قائلة: صبري على الألم وإني كنت باخد كل حاجة على نفسي وأعصابي خلاني ماروحتش أكشف غير لما لاقيت نفسي فعليًّا بقع، ولو كان المسكن يومها جاب نتيجة أكيد ماكنتش هروح المستشفى.. من رحمة ربنا إن الألم كان أكبر من احتمالي ودلوقتي باتمنى يوم واحد بس دون ألم.. طولت عليكم أرجوكم خلوا بالكم من صحتكم.

５- وفي سبتمبر الماضي، وجهت الإعلامية أسماء مصطفى، رسالة إلى جمهورها بعد العملية الجراحية التي أجريت لها مؤخرًا.

وقالت أسماء: الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. اتاخرت عليكم بس عارفة إنكم بتعذروني، وعايزة أقول لكم إني فعلًا زي ما بنقول ربنا كتبلي عمر جديد وقدر ولطف، تفاصيل صعبة؛ لكن أكيد الدعوات الصادقة لوجه الله هي اللي نجتني.

وأضافت الإعلامية: أنا لسه عندى مشوار مع العلاج والحمد لله لثاني مرة ماقدرتش أتخلص من الورم اللعين كليًّا ولسه هكمل علاج؛ لكن ربنا نجاني الحمد لله، وأكيد له حكمة وأكيد ده الخير، وربنا يسامحنى على كل يوم كنت بصحتي وماصحتش أحمد ربنا عليه.

وتابعت أسماء: أيها الأصحاء اشكروا الله وادعوا لجميع المرضى.. باشكركم من قلبي على دعواتكم ربنا يحفظكم.

６- في ١ نوفمبر الجاري، كشف مصدر مقرب من الإعلامية أسماء مصطفى، عن تفاصيل حالتها الصحية، بعدما أعلنت الصفحة الرسمية لها أنها ما زالت في المستشفى في وضع حرج وحالتها غير مستقرة.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن الحالة الصحية لأسماء مصطفى متدهورة نتيجة توقف الأمعاء عن العمل؛ حيث تعاني الإصابة بسرطان المعدة، وتدهورت حالتها بسبب العلاج الكيماوي.

وأشار المصدر إلى أن أسماء حاليًّا في غرفة عادية بمستشفى الصفا، لكنها تحت ملاحظة دقيقة من الأطباء، وحالتها ما زالت حرجة، مطالبًا بالدعاء لها للخروج من تلك الحالة الصحية الحرجة.