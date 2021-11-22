تأجيل محاكمة المتهمين بالشروع في قتل طالب تصدى للتحرش بالمعادي لـ 21 ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، تأجيل جلسات محاكمة، عامل و3 طلاب، شرعوا في قتل طالب دافع عن طالبة أرادوا التحرش بها في القضية رقم 747 لسنة 2021 كلي حلوان، لجلسة 21 ديسمبر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال السمري، وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الخالق، ومصطفي أنور مؤمن، وأمانة سر صبحي عبد الحميد، ومحمد صابر.

كشف أمر الإحالة قيام المتهمين "محمد. ك" عامل، "إسلام .م" طالب ، "أحمد .م" طالب"، و"نور الدين .ن "، طالب"، أنهم بدائرة قسم دار السلام محافظة القاهرة ، شرعوا في قتل المجني عليه أحمد سامي عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد، بناء منه علي إثر قيامه بالذود عن فتاة وتمكينها من الهرب حال تعرضهم لها بإتيانهم تلميحات جنسية وإباحية بالقول لها مما أثار حفيظتهم وملئ انفسهم بالضغينة نحوه فجالت بخطارهم فكرة إزهاق روحه وتنفيذا لذلك تكالب الثاني والثالث والرابع عليه حتي تمكنوا من شل مقاومته بتكتيفه عن طريق شد يديه من خلقه وايثاقه لتهيئته للمتهم الأول للإجهاز عليه باستلاله سلاح ابيض من بين طيات ملابسه وكال بواسطته طعنة قاتلة نفذت بیسار مقدم التجويف الصدري لضحيته فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي الذي أوري عن كونها في مقتل إلا أن أثر جريمتهم قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج.

أضاف أمر الاحالة بقيام المتهم الأول بأحراز وحاز الآخرون بواسطته سلاحا أبيضا ( مطواة قرن غزال ) دون مسوغ قانوني

وقال المجني عليه أحمد سامي ،20 سنة، طالب أنه حال سيره بالطريق العام تناهي الي سمعه صراخ فتاة وبإطلاله النظر لإستبيان المصدر أبصر المتهم الأول متعديا بالضرب على الفتاة ، فتوجه صوبها لنجدتها والدفاع عنها حتي مكنها من الهرب

واضاف المجني عليه أنه فوجئ بالمتهمين الثاني والثالث والرابع يهبطوا من مركبة ذات ثلاث إطارات ملاصقة للمتهم الأول وتكالبوا عليه حتي تمكنوا من شل مقاومته بتكتفيه واستل المتهم الأول سلاح أبيض ( مطواه فرن عزال ) من بين طيات ملابسه وكال به له ضربة واحدة استقرت في صدره من الناحية اليسري المجاورة للقلب فسقط على إثرها أرضا وتم نقله للمستشفی لتداركه بالعلاج وعزي قصد المتهمين من الإعتداء عليه قتله لدفاعه عن عرض القناة حال قيامهم بالتحرش اللفظي بها.

وقال الشاهدة الثانية وهي شاهدة رؤية وتدعى نجوى فایق 21 سنة طالبة أنها حال سيرها بالطريق العام أبصرت مركبة ذات الثلاث إطارات تتتبعها حني إنحرفت عليها وقام المبهمون مستقليها بالتحرش لفظيا بها وحال محاولتها إبعادهم عنها هبط المتهم الأول من المركبة وقام بصفعها على وجهها فإستغاثت صارخة فحضر المجني عليه (الشاهد الأول ) للدفاع عنها حتي مكنها من الهرب.

أضافت أنها فوجئت بباقي المتهمين هابطين من ذات المركبة ملتفين حول المدافع عنها حتي تمكنوا من شل مقاومته بتكتيفه واستل المتهم الأول سلاح أبيض من طيات ملابسه وکال له ضربة واحدة استقرت في الناحية اليسرى لصدره بجوار قلبه.