ضبط شخصين لقيامهما بسرقة مسكن بأسلوب كسر الباب في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة من داخل مسكن أحد الأشخاص بأسلوب "كسر الباب".

تلقي قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من تاجر - مقيم بدائرة القسم يقيد باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة (بعض المشغولات الذهبية - مبلغ مالي).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات، وإتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.