بعد 16 واقعة.. سقوط تشكيل عصابي لسرقة السيارات في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي بالإسكندرية لسرقة السيارات بأسلوب "كسر الزجاج"، وإعادة المسروقات.

كانت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة البحيرة) بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب "كسر الزجاج".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزة أحدهم (فرد محلى - طلقتين لذات العيار).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 16 واقعة بذات الأسلوب بدوائر أقسام (أول وثالث المنتزه - كرموز - ثان الرمل - أول العامرية - الدخيلة) بالإسكندرية ومركزي (دمنهور - إدكو) بالبحيرة، وأرشدا عن السيارات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة، وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.