الداخلية توجه قوافل لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت وزارة الداخلية بتنظيم عدة قوافل لتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين) بالمجان على المواطنين بنطاق مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين.

كما يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق الأولى بالرعاية .