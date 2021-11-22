بهدف السرقة.. ضبط طالب لقيامه بقتل سيدة في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة بالدقهلية، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

تلقي مركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) بإكتشافه مقتل شقيقته، وكذا وجود كسر بباب الشقة والعثور على جثتها موثوقة القدمين واليدين وبها جرح ذبحى بالرقبة وعدم وجود مشغولاتها الذهبية.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (طالب - مقيم بذات القرية "تربطه صلة قرابة بالمجنى عليها").

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف بأنه نظراً لعلمه بأن المجنى عليها تُقيم بمفردها عقد العزم على سرقتها وفـى سبيل ذلك قام بمغافلة كريمة عمه (زوجة نجل المجنى عليها)، وقام بسرقة مفتاح باب العقار سكن المجنى عليها من حقيبة يدها، وتوجه لمسكن المجنى عليها ومكث بمدخل العقار في انتظار خروجها من الشقة إلا أنها لم تخرج فقام بكسر باب الشقة ولدى مشاهدتها له حاولت الاستغاثة فقام بكتم أنفاسها وخنقها حتى أُغشى عليها.. ثم قام بتقييد قدميها ويدها واستل سكين من المطبخ وتعدى عليها فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها، وعقب ذلك استولى على (مصوغاتها الذهبية التي كانت تتحلى بها - هاتفها المحمول - مبلغ مالي) وتخلص من السكين بإلقائه بأحد المصارف المائية، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.