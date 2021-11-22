ضبط 3 أشخاص لنصبهم على المواطنين بـ" انتحال الصفة" في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين باستخدام أسلوب "انتحال الصفة".

تلقي قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم)، بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بسيارة يستقلها 3 أشخاص قاموا بإستيقافه مدعين بأنهم يعملون بإحدى الجهات، وقام أحدهم باطلاعه على كارنيه منسوب صدوره لتلك الجهة وأوهموه بقيامهم بالتحقيق في واقعة مقتل أحد الأشخاص وإصطحبوه داخل السيارة المشار إليه وصولاً لمسكنه، واستولوا منه على (مبلغ مالي) بدعوى مطابقة المبالغ المالية المضبوطة بحوزته بالمبالغ المالية المستولى عليها في واقعة القتل ، وعقب ذلك قاموا باصطحابه مرة أخرى لذات السيارة والتخلي عنه بأحد الشوارع الجانبية بدائرة القسم ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها ملك (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) وباستدعائه قرر بقيامه بتأجير السيارة (لأحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) للعمل عليها كسائق، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن الأخير وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم السيارة المشار إليها والمُستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهم (كارنية منسوب صدوره لإحدى الجهات باسم أحد الأشخاص والمستخدم في ارتكاب الواقعة – مبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "انتحال الصفة" باستخدام الكارنيه المضبوط بحوزتهم ، كما أقر أحدهم بعثوره على الكارنيه المضبوط بالطريق العام، وأضافوا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من متحصلات الواقعة وأنفاقهم باقي المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه تعرف المتهمين وإتهمهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية